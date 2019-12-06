В Калининграде лебедей отравили крысиным ядом, полиция начала проверку

В Калининграде от отравления, предположительно, крысиным ядом, погибли 5 лебедей. Птицы обитали в пруду Макс-Ашман и Верхнем озере.
Лебеди начали умирать с начала недели. При вскрытии у трех птиц обнаружены признаки отправления гемолитическим ядом, который часто используют для борьбы с крысами, сообщает издание «Новый Калининград».
По словам руководителя реабилитационного центра для птиц «Биосфера Балтики» Юлии Садовской, этой ночью умер пятый лебедь, в клинике остаются две птицы – они помещены в кислородные камеры.
Гибелью птиц заинтересовалась полиция. Правоохранители начали проверку после соответствующих сообщений СМИ. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Калининград, служба информации РИА «Новый День»
Калининград. Другие новости 06.12.19
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