В Калининграде лебедей отравили крысиным ядом, полиция начала проверку

В Калининграде от отравления, предположительно, крысиным ядом, погибли 5 лебедей. Птицы обитали в пруду Макс-Ашман и Верхнем озере.

Лебеди начали умирать с начала недели. При вскрытии у трех птиц обнаружены признаки отправления гемолитическим ядом, который часто используют для борьбы с крысами, сообщает издание «Новый Калининград».

По словам руководителя реабилитационного центра для птиц «Биосфера Балтики» Юлии Садовской, этой ночью умер пятый лебедь, в клинике остаются две птицы – они помещены в кислородные камеры.

Гибелью птиц заинтересовалась полиция. Правоохранители начали проверку после соответствующих сообщений СМИ. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Калининград, служба информации РИА «Новый День»

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