В Петербурге полицейских обвинили в избиении подростка

В Санкт-Петербурге двух полицейских обвинили в превышении должностных полномочий. Они избили 17-летнего юношу, закованного в наручники.

По данным следствия, инцидент произошел в мае в 80 отделе полиции на улице Ижорского батальона в Колпино.

Один из обвиняемых не менее четырех раз ударил резиновой дубинкой в область ягодиц подростка, задержанного за совершение административного правонарушения. «Другой обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего ногами, а также руками по голове и телу», – сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

Юноша получил множественные травмы. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ «превышение должностных полномочий».

Один из полицейских дал подписку о невыезде, в отношении второго решается вопрос об аресте. Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 10.12.19

«Медведев либо не владеет фактами, либо вводит всех в заблуждение»: в Госдуме усомнились адекватности кабинета министров. / В Госдуме заговорили об объединении КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». / Это 100% политика: решение WADA обесценит Олимпийские игры. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»