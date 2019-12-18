Экс-министр транспорта РФ получил пост в правительстве Петербурга

Пост вице-губернатора Санкт-Петербурга занял возглавлявший с 2012 по 2018 год министерство транспорта России Максим Соколов. За его назначение проголосовали 43 депутата заксобрания Северной столицы.

В сфере ответственности Максима Соколова на новом посту будут находиться вопросы туризма, инвестиций и транспортной инфраструктуры мегаполиса. Ранее эти направления курировал Эдуард Батанов. Максим Соколов уже высказался за необходимость проведения транспортной реформы, а также объявил, что революционных планов по изменению существующих комитетов у него нет.

По словам депутата Алексея Ковалева, народные избранники не успели пообщаться с новым вице-губернатором, передает «Росбалт».

В 2004 году Максим Соколов занимал пост руководителя комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга. В 2009 году его назначили главой департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ. За ним также сохранялся пост председателя комитета экономического развития, промышленной политики и торговли в правительстве Петербурга.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 18.12.19

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