Не более 525 тысяч рублей в сутки: стоимость отелей ограничили на время Евро-2020

Власти ограничат стоимость номеров в гостиницах Санкт-Петербурга во время проведения чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2020 году. Об этом сообщается в документе на сайте правительства РФ.

Ограничения вступят в силу с 3 июня и продлятся до 13 июля. Данное решение не позволит недобросовестным отельерам завышать цены для туристов и болельщиков.

Самые дорогие номера в отелях категории «пять звезд» могут стоить не больше 525 тысяч рублей в сутки. Стандарт в такой же гостинице должен стоить не более 30 тысяч рублей.

Комнаты в четырехзвездочном отеле предложат постояльцам в ценовом диапазоне от 22 тысяч до 94 тысяч рублей. В гостинице категории «три звезды» – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей в сутки.

Отели с двумя и одной звездой разместят желающих по цене от 1,2 тысячи до 12 тысяч рублей. Гостиницам и хостелам без классификации разрешат брать с постояльцев от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах мира. В рамках футбольного турнира Санкт-Петербург примет четыре матча.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 19.12.19

Путин пообещал медицине полтриллиона рублей. / Путин признал проблему с зарплатами врачей и назвал увеличение тарифа ОМС «не самым лучшим решением». / Курортный сбор в России может вырасти вдвое. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»