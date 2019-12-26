В Доминикане российский турист заперся в номере с трупом сожительницы

В Доминиканской Республике задержали мужчину по подозрению в убийстве женщины. Об туриста прилетели на отдых из России.

55-летний Игорь Куриленко отдыхал со своей 47-летней сожительницей Ириной Новиковой в отеле курортного города Пунта-Кана, сообщает портал «СеверПост.ru». Однажды он заперся в номере и не выходил оттуда в течение 36 часов. Персонал гостиницы не мог попасть в комнату.

Руководство отеля обратилось к правоохранителям, когда из номера стал доноситься неприятный запах. Дверь вскрыли и увидели мертвую женщину, накрытую простыней, а рядом находился Куриленко, занятый просмотром телевизора.

Мужчина утверждал, что его сожительница погибла от сердечного приступа. Однако местные следователи считают, что женщина умерла насильственной смертью. На ее теле обнаружили многочисленные синяки и кровоподтеки.

Задержанный россиянин получает помощь от посольства России в Доминикане. Мужчине также предоставили адвоката.

Санто-Доминго, Служба информации РИА «Новый День»

Санто-Доминго. Другие новости 26.12.19

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