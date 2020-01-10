В Мурманской области студенты семь часов ампутировали ногу пациенту

В Мурманской области хирург доверил студентам ампутировать ногу пациенту. Врач нарушил закон, допустив к операции учеников, не имеющих знаний и опыта для подобных вмешательств.

Как установила прокуратура, операция прошла в июле 2019 года в хирургическом отделении филиала ГОАУЗ МЦРБ Ковдорская больница. Оперативное вмешательство должен был проводить лечащий врач-хирург.

«Достоверно зная, что студенты медицинских институтов не имеют права самостоятельно проводить какие-либо хирургические операции и не обладают необходимыми для проведения операций знаниями и навыками, врач, грубо нарушая право пациента на оказание квалифицированной медицинской помощи, поручил проведение операции трем студентам 4 курса медицинского института», – говорится в сообщении прокуратуры.

В результате пациент провел под наркозом восемь часов, так как операция длилась семь часов. Хирург помогал студентам лишь устными подсказками. При этом он выходил из операционной, а студенты бесконтрольно продолжали оперативное лечение.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). В прокуратуре считают, что врач умышленно создал реальную угрозу жизни и здоровью пациента.

Мурманск, Служба информации РИА «Новый День»

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