В Новой Ладоге несостоявшийся «похититель» девочки сдался полиции

В Ленинградской области произошла неоднозначная история с участием 49-летнего мужчины и 10-летней девочки. Разбираться в произошедшем будут следователи в рамках уголовного дела о попытке похищения заведомо несовершеннолетней (ч.3 ст.30, п.«д» ч.2 ст.126 УК РФ).

В пресс-службе полицейского главка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали, что подозреваемый в преступлении сам явился к правоохранителям в Новой Ладоге сегодня, 15 января.

Ранее сотрудники СКР возбудили уголовное дело о несостоявшемся похищении ребенка после обращения отца девочки. По версии следствия, утром 14 января на одной из улиц Новой Ладоги подозреваемый подошел к проходившей мимо 10-летней девочке, схватил ее за руку и попытался усадить в автомобиль. Школьница оказала активное сопротивление, вырвалась и убежала.

Как сообщает «Фонтанка.ру», днем 15 января 49-летний житель Петербурга увидел в соцсетях, что полиция Новой Ладоги ищет его «Рено Дастер». Оказалось, что его разыскивают в связи с тем, что 10-летняя девочка обвинила его в попытке похищения. Мужчина решил не скрываться и отправился в полицию.

Правоохранителям он рассказал, что в Новой Ладоге у него дача, куда он и направлялся. Когда мужчина разворачивался на одной из улиц, под колеса его автомобиля чуть не попала девочка. Мужчина выскочил из машины и накричал на ребенка, что, по его словам, впоследствии было интерпретировано, как попытка похитить ребенка.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 16.01.20

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