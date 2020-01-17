Жители Невского района просят решить проблему с золоотвалом путем рекультивации

В Невском районе Петербурга разгорается скандал вокруг проблемы с золоотвалом на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы. Местные жители считают, что его давно пора рекультивировать, чтобы разбить на этом месте парк. Однако власти бездействуют.

Проблемный участок представляет большую угрозу для местных жителей. Ранее эта территория считалась промышленной зоной, в 50-70-х годах туда свозили уголь с ТЭЦ-2. Позднее предприятия перенесли за черту города, а участок отдали под жилой комплекс.

В частности, в 2011 году петербургские власти отдали часть данной территории под застройку. Компании-застройщики возвели жилой квартал, а недвижимость в районе получили ветераны боевых действий, воспитанники детских домов, многодетные семьи и другие. Но окончательно решить проблему с золоотвалом не удалось до сих пор.

Данная территория консервировалась еще в советское время, и вполне вероятно, что из-за естественной эрозии участки захоронений могут вскрыться. При таком развитии событий воздух будет насыщен зольной пылью, что может привести к отравлению людей. Кроме того, из золоотвального пустыря недобросовестные бизнесмены сделали несанкционированную свалку, что усугубляет ситуацию.

Жители Невского района бьют тревогу из-за данной ситуации, организуют собрания и встречи с местными властями. Однако администрация Невского района до сих пор не предложила путей решения проблемы. Последнее собрание прошло еще месяц назад – 9 декабря 2019 года. Но никаких подвижек по рекультивации золоотвала до сих пор нет. Как считают петербуржцы, проблему можно решить рекультивацией, а на месте золоотвала разбить парк.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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