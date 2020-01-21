Молодая петербурженка погибла на прогулке с собакой от удара током

В Санкт-Петербурге по факту гибели на улице девушки возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека» (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, утром 20 января во дворе одного из домов по проспекту Обуховской Обороны было обнаружено тело местной жительницы 1995 года рождения. Следователи выяснили, что она отправилась выгуливать свою собаку. Рядом с погибшей находился оборванный, идущий от столба электроосвещения провод. По предварительным данным, девушка скончалась от удара электрическим током.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 21.01.20

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