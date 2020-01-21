Рассвирепевшая кошка два дня продержала хозяйку на кухне в Архангельске

В Архангельске разъяренная кошка заблокировала хозяйку на кухне и держала ее там два дня. Женщину вызволил на свободу прохожий, заметивший ее в окне третьего этажа – владелица пушистой злюки просила о помощи. Об этом сообщает Архангельская областная служба спасения.

По словам женщины, ее любимица неожиданно взбесилась и в итоге загнала ее на кухню, откуда не выпускала двое суток. При попытке женщины покинуть кухню разъяренная кошка нападала на нее.

Вызванные прохожим спасатели по лестнице поднялись к окну квартиры, пробрались внутрь и с помощью одеяла поймали кошку. Животное поместили в переноску и потом передали хозяйке. Женщина была шокирована происходящим, но в медпомощи не нуждалась.

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

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