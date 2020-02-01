Петербурженку с эпилепсией приняли за пьяную, отправили в вытрезвитель и избили

Жительницу Санкт-Петербурга с приступом эпилепсии врачи приняли за пьяную и отправили в вытрезвитель. В этом учреждении 37-летнюю женщину избили и порвали ее вещи, рассказал муж пострадавшей.

По словам мужчины, его супруга страдает от тяжелой формы эпилепсии продолжительное время. Вечером 30 января у нее случился приступ, в связи с чем пришлось вызвать неотложку. Прибывшие на вызов медики повезли женщину в Елизаветинскую больницу. Мужчина поехал в медучреждение вслед за врачами, но ему сообщили, что его жену поместили в вытрезвитель, сообщает «Фонтанка».

По словам мужа пострадавшей, медперсонал объяснил помещение супруги в вытрезвитель тем, что все показатели были «похожи на опьянение». При этом он отметил, что при эпилепсии пить запрещено, и его жена не употребляет алкоголь. После того, как мужчина объяснил ситуацию, психиатр выписал его жены. Из больницы женщина вышла в порванном пальто, с разбитым мобильником, кровоподтеками на шее и следами от связывания на руках, рассказал ее супруг. По словам самой пострадавшей, ее связывали, били по лицу, душили и угрожали убить.

Накануне мужчина написал заявление в полицию по факту произошедшего. Комментариев от представителей больницы не поступало.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 31.01.20

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