В Петербурге горит «Лениздат», проводится эвакуация

В Санкт-Петербурге сегодня утром загорелось пятиэтажное здание издательства «Лениздат» на набережной Фонтанки. На месте ЧП работают пожарные. По сообщениям очевидцев, люди из окон кричат о помощи, передает «Фонтанка».

Сообщение о пожаре в бизнес-центре «Лениздат» поступило в 9:12, сообщает городское управление МЧС. Площадь возгорания на четвертом этаже составляет 200 квадратных метров. Есть угроза распространения огня на пятый этаж. Ранг пожара в 9:25 повышен до второго номера. «Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», – отмечается в сообщении. Проводится эвакуация сотрудников офисов.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый день»

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