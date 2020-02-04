В Санкт-Петербурге нашли четыре изъеденных крысами трупа

В Санкт-Петербурге сделали жуткую находку на территории бывшей военной части. Там обнаружили четыре тела. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в региональном управлении СКР, трупы двух женщин и двух мужчин были обнаружены в заброшенном здании, расположенном в Приморском районе. Погибшие – граждане без определенного места жительства и занятий.

Там же правоохранители нашли канистру с остатками неустановленной спиртосодержащей жидкости. В настоящее время проводится ряд экспертиз, который установит причину смерти. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Местные СМИ сообщают со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что бездомные скончались, предположительно, три дня назад. За это время останки успели стать добычей крыс.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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