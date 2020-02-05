В Санкт-Петербурге мошенникам помешали снять полмиллиарда рублей со счетов покойника

В Санкт-Петербурге четыре мошенника пытались перевести себе деньги умершего мужчины. Сумма превышала полмиллиарда рублей. Злоумышленников задержали.

В операции участвовали оперативники экономической полиции и Федеральной службы безопасности Петербурга. Четверых мужчин задержали в офисе банка ВТБ. Они предъявили поддельное нотариально заверенное свидетельство о смерти и право на наследство столичного бизнесмена, умершего в прошлом году, пишет «Фонтанка».

Мошенники рассчитывали получить 580 млн рублей с десяти счетов покойника. В банковской среде такие деньги называют спящими, но, в любом случае, гарантия вклада лежит на банке.

Задержанные полностью признали свою вину, сопротивления не оказывали. «Ну, не получилось опрокинуть пол-лярда, бывает. Пойдем в тюрьму», – отметил один из них.

Отмечается, что мошенники приехали из разных регионов страны: один из них был с Урала, другой – из Подмосковья, третий проживал в Краснодарской крае и находился в розыске, четвертый – петербуржец, ранее работавший в службе безопасности одного из банков.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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