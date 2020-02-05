Жительница Калининграда попросила службу спасения забрать у нее детей

В Калининграде молодая женщина позвонила в службу спасения «112» и попросила забрать у нее детей. Мать заявила, что находится в тяжелой жизненной ситуации.

Как сообщили в Центре обработки вызовов Системы – 112, звонок поступил 4 февраля. Женщина сообщила, что морально истощена и хочет нанести себе повреждения, и попросила забрать ее несовершеннолетних детей.

Оператор получил необходимую информацию и подключил психолога. Специалист разговаривал с женщиной, пока сообщение передавали в соответствующие экстренные оперативные службы.

В результате женщину удалось удерживать на связи, пока к ней не приехала бригада скорой помощи.

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

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