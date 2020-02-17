Наводнение надвигается на Петербург: из-за ураганного ветра закрывают дамбу

Из-за угрозы наводнения в Петербурге закроют затворы дамбы. Об этом говорится в сообщении дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС).

Образовавшийся на севере Скандинавии циклон сильно ухудшил погоду в северной столице и грозит значительным подъемом воды в Неве. В городе введен оранжевый уровень погодной опасности.

По прогнозу метеорологов, в ночь на 18 февраля в Петербурге ожидается усиление юго-западного западного ветра до 25-28 м/с и повышение уровня воды в устье реки Невы до +160-180 см.

Для предотвращения наводнения сегодня в 14:10 в городе начали закрывать створы дамбы. В 13:57 остановлено судоходство по Кронштатскому корабельному фарватеру.

Движение автомобилей по дамбе (Кольцевая автодорога) осуществляется в штатном режиме, дирекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и учитывать действие сильного бокового ветра и осадков.

Движение автомобилей по дамбе осуществляется в штатном режиме, отметили в дирекции. Дирекция КЗС просит водителей соблюдать скоростной режим и учитывать действие сильного бокового ветра и дождя.

Между тем петербуржцы в соцсетях сообщают, что сильным ветром оторвало лист железа с крыши многоэтажки на улице Осипенко, обошлось без пострадавших. «Ветер валит деревья на Выборгском шоссе», – пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», отмечая, что две упавшие ели заблокировали дорогу за поворотом на Медное озеро: «Объезд по обочине». В самом городе ветром повалило деревья в ряде районов, одно из них упало на припаркованный автомобиль – инцидент произошел на улице Зайцева.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 17.02.20

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