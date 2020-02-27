В Ленинградской области пропал 9-летний мальчик

В Ленинградской области по факту безвестного исчезновения 9-летнего Владислава Ивкина возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). О пропаже ребенка сообщила его мать вечером 26 февраля.

Как сообщили в пресс-службе СКР, по предварительным данным, около 14:00 26 февраля ребенок ушел из дома на улице Арсенальной в деревне Новое-Девяткино Всеволожского района на прогулку, но обратно не вернулся.

Мальчику на вид 6-7 лет, рост 116 см, худощавого телосложения, глаза светло-голубые, волосы светлые. При себе имел черно-сине-красный рюкзак с изображением истребителя. Был одет в черно-желтую куртку, черные штаны, черную шапку с зеленой подкладкой, черные дутые прорезиненные сапоги.

В поисках участвуют сотрудники полиции, МЧС и волонтеры организации «Лиза Алерт». Для координации взаимодействия всех служб, участвующих в поисковых мероприятиях, создан оперативный штаб под руководством заместителя руководителя следственного управления, который выехал на место происшествия.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 27.02.20

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