Сильный взрыв прогремел в жилом доме в Петербурге

В жилом доме в Санкт-Петербурге сегодня утром произошел взрыв, пострадал один человек.

По информации городского управления МЧС, инцидент случился в пятиэтажном жилом доме по адресу: улица Замшина, 15. В двухкомнатной квартире на третьем этаже произошел взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства. Пострадал один человек, разрушений нет, отметили в ведомстве.

Как сообщает «Фонтанка», взрыв устроил пьяный 39-летний жилец пятиэтажки – мужчина «поджег порох». В результате мощной взрывной волной выбило окна и межкомнатные двери.

В квартире, по сведениям издания, также находился отец взрывника. Мужчина спал, однако от взрыва проснулся и со страха выпрыгнул из окна, пишет издание, не уточняя его дальнейшую судьбу.

Злоумышленника задержала полиция. Стражи правопорядка пока не могут допросить задержанного, поскольку тот еще не протрезвел.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

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