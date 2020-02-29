На марше памяти Бориса Немцова в Петербурге выступили против изменения Конституции и поддержали политзаключенных

В Санкт-Петербурге в субботу прошел согласованный властями марш в память убитого 27 февраля 2015 года в Москве политика Бориса Немцова. По информации городского полицейского главка, в акции приняли участие около 1 тыс. человек. По оценке самих активистов, на шествие вышли от 2,5 до 4 тыс. человек. Собравшиеся прошли от станции метро «Горьковская» к Троицкой площади, где у Соловецкого камня состоялся митинг.

Участники акции скандировали лозунги «Свободу политзаключенным», «Нет убийствам», «Заказчиков к ответу. Также звучали призывы в поддержку осужденных по делу «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена) и других политзаключенных. Помимо этого, собравшиеся скандировали лозунги против изменения Конституции России.

Выступившие на митинге петербургские политики призывали оппозиционеров объединиться, а также агитировали голосовать против поправок в Конституцию РФ, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.

Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник заявил, что представители оппозиции «обречены быть вместе». «Иначе страна будет обречена. Россия будет свободной!» – цитирует парламентария «Росбалт».

По данным «Фонтанки», в ходе акции силовики задержали 6 человек – большинство из них были с плакатами, что, как заявили стражи правопорядки, нельзя было использовать во время марша. К обеспечению порядка на шествии были привлечены около 800 сотрудников Росгвардии.

Сегодня акции в память Бориса Немцова прошли в Москве, Владивостоке, Новосибирске, Иркутске и других городах.

Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Суд признал виновным в его убийстве Заура Дадаева и приговорил его к 20 годам лишения свободы. Остальные фигуранты дела получили сроки от 11 до 19 лет. Заказчик убийства не установлен.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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