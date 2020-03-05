В Мурманской области 5 военнослужащих подорвались на взрывпакете

В результате грубого нарушения правил техники безопасности во время занятий на полигоне в Мурманской области травмы получили пять военнослужащих-контрактников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пять контрактников были легко травмированы из-за взрыва имитационного боеприпаса, который произошел ввиду нарушения требований безопасности. ЧП случилось в воинской части в Печенгском районе Мурманской области.

«Четвертого марта в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне в Мурманской области в результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда типа «взрывпакет», пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы», – говорится в сообщении.

Там заверили, что все пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницу, где они получили своевременную квалифицированную помощь. Их жизни ничего не угрожает. По факту ЧП командование военного гарнизона и правоохранители организовали проверку.

Мурманск, Иван Гридин

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