В Коми из-за выброса метана погибли шахтеры

В Коми на шахте «Воркутинская» в результате выброса метана погибли два человека. На момент выброса газа под землей находились 106 человек. 104 горняка были эвакуированы на поверхность.

«На месте работает 5 отделений ВГСО. Всего к ликвидации последствий привлечено сил и средств от РСЧС 52 человека и 12 ед. техники, в том числе от МЧС России 47 человек и 9 ед. техники», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Шахта «Воркутинская» принадлежит АО «Воркутауголь», входящему в ПАО «Северсталь».

Сыктывкар, Иван Гридин

Сыктывкар. Другие новости 05.03.20

Самый масштабный кризис за 25 лет: ограничения из-за коронавируса «топят» туристическую отрасль. / Это «невозможно»: «Единая Россия» в Госдуме отказалась отдавать деньги сверх лимита вкладчикам лопнувших банков. / «Выкручивание рук» новыми поборами: Госдума одобрила спорный законопроект о добровольных платежах россиян в местные бюджеты. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»