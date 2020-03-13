В Санкт-Петербурге обворовали храм на 2 млн рублей

Неизвестные вскрыли сейф в храме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге и унесли около 2 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на полицию.
С заявлением к правоохранителям обратился настоятель домовой церкви святой великомученицы Анастасии. Он сообщил, что обнаружил вскрытым сейф, находящийся в помещении храма.
По словам протоиерея, воры унесли 12345 евро, 2965 долларов и 800 тысяч рублей.
В ГУ МВД по городу и Ленобласти сообщили, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 13.03.20
Театр одного актера: конституционная реформа срежиссирована, как пьеса. / Шесть россиян заразились коронавирусом. / «Власть от Путина перейдет Путину…»: экономический кризис может сорвать этот план. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube