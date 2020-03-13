В Санкт-Петербурге обворовали храм на 2 млн рублей

Неизвестные вскрыли сейф в храме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге и унесли около 2 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на полицию.

С заявлением к правоохранителям обратился настоятель домовой церкви святой великомученицы Анастасии. Он сообщил, что обнаружил вскрытым сейф, находящийся в помещении храма.

По словам протоиерея, воры унесли 12345 евро, 2965 долларов и 800 тысяч рублей.

В ГУ МВД по городу и Ленобласти сообщили, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 13.03.20

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