Школьница выдумала историю с нападением, чтобы не ходить на уроки

В Санкт-Петербурге 14-летняя девочка заявила, что на нее напали четверо подростков. У пострадавшей были порезы на лице и животе. Позже выяснилось, что школьница выдумала историю, чтобы не ходить на уроки.

В полицию обратился отец девочки. Он попросил прекратить проверку, которую правоохранители начали по заявлению родителей пострадавшей школьницы, передает «Фонтанка» со ссылкой на МВД.

Девочка утверждала, что на нее напали четверо подростков в Невском районе Петербурга. В доказательство своих слов, она показала порезы на лице и животе.

Как выяснилось позже, школьница сама нанесла себе травмы, а всю историю с нападением выдумала, чтобы не ходить в школу.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 15.03.20

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