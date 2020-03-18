В Коми неизвестные обстреляли вертолет

В республике Коми неизвестные несколько раз выстрелили в вертолет, перевозивший горючее. Возбуждено уголовное дело.

Вертолет Ми-8 следовал по маршруту Емва (Республика Коми) – Шиес (Архангельская область) для выгрузки горюче-смазочных материалов, сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте СК. На борту находились четыре члена экипажа.

По данным следствия, неизвестные произвели не менее шести выстрелов в борт вертолета, предположительно, картечью. Воздушное судно благополучно приземлилось. Никто не пострадал.

Уголовные дела возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство из хулиганских побуждений) и ст. 267.1 (Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Ход расследования уголовного дела находится на контроле и.о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Сыктывкар, Зоя Осколкова

Сыктывкар. Другие новости 18.03.20

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