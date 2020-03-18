На границе с Финляндией задержали самолет с повышенным уровнем радиации

Российские таможенники обнаружили повышенный радиационный фон у самолета, который пытались ввезти из Финляндии. Воздушное судно прибыло из США.

Как сообщили в пресс-службе Выборгской таможни, самолет транспортировали из штата Флорида в разобранном виде в порт финского города Котка. Владелец с водителем доставили летательный аппарат, произведенный в 1960-х годах, к границе с Россией на полуприцепе автомобиля.

«Самолет, пересекший территорию двух континентов и Атлантический океан, вызвал подозрения у выборгских таможенников. В ходе проведения радиационного контроля должностные лица таможенного поста установили, что в верхней части корпуса самолета возле кабины пилота превышен уровень ионизирующего излучения», – говорится в сообщении.

Радиационный фон был таким, что человек, который бы находился в кабине пилота 10-12 часов, мог получить годовую дозу облучения, отметили специалисты Роспотребнадзора. Выяснилось, что «фонит» датчик крена самолета, на его шкалу нанесено светящееся в темноте вещество Радий-226, принадлежащее к радиоактивному семейству Урана 238.

У владельца не оказалось документов на ввоз источника ионизирующего излучения. В результате самолет запретили перевозить в Россию.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 18.03.20

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