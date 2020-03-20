В Новгородской области третий день ищут пропавшего школьника

В Новгородской области по факту безвестного исчезновения 14-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ст.105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР. По версии следствия, днем 17 марта мальчик 2005 года рождения вышел из школы в селе Яжелбицы, но дома в деревне Любницы так и не появился.

Фото: СКР

Ранее школьник самовольных уходов не совершал, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не было. Ведутся поиски ребенка, в которых задействованы правоохранители и волонтеры. В Валдайский район направлены следователи-криминалисты СКР по Новгородской области для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела.

Следователи допрашивают родственников, знакомых и одноклассников пропавшего мальчика, изучают его окружение. Расследование уголовного дела продолжается.

Великий Новгород, Иван Гридин

Великий Новгород. Другие новости 20.03.20

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