В Санкт-Петербурге мужчина зарезал своих родителей

Жителя Санкт-Петербурга подозревают в убийстве собственных родителей. Преступник заявил, что хотел избавить их от страданий.

Трагедия произошла в Красногвардейском районе города. Как сообщили в региональном управлении СКР, 30-летний мужчина нанес множественные удары ножом своей 50-летней матери и 56-летнему отцу. Женщина скончалась на месте, мужчина умер в автомобиле скорой помощи.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным «Фонтанки», убивший родителей мужчина состоял на учете у психиатра. На допросе он заявил, что зарезал отца и мать во сне, чтобы избавить их от «земных страданий».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 26.03.20

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