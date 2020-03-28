В связи с коронавирусом храмы Петербурга переходят на онлайн-трансляцию богослужений

В северной столице организовали онлайн-трансляции церковных служб для верующих, пребывающих в режиме самоизоляции. Решение было принято после объявления президентом России Владимиром Путиным следующей недели нерабочей.

Из постановления градоначальника Александра Беглова следует, что в Петербурге с 28 марта по 5 апреля будет прекращена работа заведений общепита, баров, ресторанов. Под исключение попадают аптеки, продуктовые магазины, АЗС и точки розничной торговли с товарами первой необходимости. Также накладывается запрет на посещение парков, скверов и религиозных организаций.

Однако в этом непростом положении власти северной столицы позаботились о религиозных чувствах верующих жителей и гостей города. В качестве альтернативы посещения церквей будут организованы онлайн-трансляции служб из петербуржских православных храмов. Таким образом верующие смогут побывать на службе, оставаясь в режиме самоизоляции.

Серия онлайн-трансляций уже организована. Их транслирует информационное агентство «Невские новости». В частности, на сайте издания можно будет смотреть стрим богослужений из Собора Владимирской иконы Божией матери. Аналогичные трансляции будут работать на сайте в круглосуточном режиме.

Стоит отметить, что меры, принятые городской администрацией в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, позволяют верующим присутствовать на церковных службах, соблюдая режим самоизоляции.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 28.03.20

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