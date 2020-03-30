Под Санкт-Петербургом нашли тело пропавшего студента-медика

В поселке Ново-Токсово Ленинградской области обнаружили останки человека. Велика вероятность, что речь идет о 22-летнем Сергее Павлове, которого ищут с января.

Труп нашли волонтеры «Лизы Алерт». Скелет в остатках одежды был обнаружен в 800 метрах от населенного пункта в садоводстве «Защита». В кармане была банковская карта, данные на ней указывают, что это Сергей Павлов.

Останки передали судмедэкспертам, так как опознать тело без результатов экспертизы не представляется возможным. Труп долгое время пролежал в болоте. На теле есть следы укусов животных.

Студент пятого курса петербургского медуниверситета имени Павлова пропал в середине января. Он перестал выходить на связь после ночной смены в клинике. Было установлено, что парень доехал на метро до станции «Парнас». В последний раз его телефон был в сети рядом с деревней Хиттолово во Всеволожском районе Ленобласти.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Расследование причин гибели студента продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 30.03.20

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