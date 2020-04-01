Под Петербургом задержали сбежавшую из больницы зараженную коронавирусом

В Ленинградской области задержали женщину, зараженную коронавирусом и сбежавшую из больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 24-летняя гражданка Украины была госпитализирована с подозрением на коронавирус в больницу Святого Георгия в Петербурге. 30 марта диагноз подтвердился. Но вместо того, чтобы лечиться, она сбежала.

Полиция нагрянула в квартиру, которую она снимала на Богатырском проспекте, но там никого не оказалось. К розыскам пришлось подключить Центр «Э».

Беглянку задержали сегодня утром в районе Луги: она ехала в такси, котором помимо нее и водителя находилась еще одна женщина. Всех троих госпитализировали в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга.

Напомним, в Северо-Западном Федеральном округе возбуждено уже 4 уголовных дела за нарушение режима самоизоляции.

Первым фигурантом стал петербуржец, вернувшийся из Швейцарии, нарушавший режим самоизоляции да еще и сбежавший из обсерватора в Репино.

Житель Перми прилетел в Санкт-Петербург после контакта с заболевшим: его увезли все в то же Репино прямо из Пулково.

Контактировавшая с зараженными дама отправилась из Питера на поезде в Петрозаводск, другая – в Великий Новгород. Обе в данный момент изолированы.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

Санкт-Петербург. Другие новости 01.04.20

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