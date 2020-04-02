Не ждали: в Санкт-Петербурге сел незапланированный самолет из Катара

В аэропорту Пулково приземлился самолет из Катара. Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что прибытие лайнера не планировалось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», борт со 128 россиянами совершил посадку в 9:35 по местному времени. Некоторые из пассажиров просидели в аэропорту Дохи несколько суток.

«Сегодня в Санкт-Петербург неожиданно для нас прибыл самолет из Катара, – сообщил Александр Беглов. – В соответствии с постановлением главного санитарного врача мы предприняли следующие меры: 11 человек, которые проживают в Ленинградской области, 64 жителя нашего города – им предоставлен соответствующий транспорт, который их развез по домам. И 54 иногородних жителя нашей страны отправлены в обсервацию».

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

Санкт-Петербург. Другие новости 02.04.20

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