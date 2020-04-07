В Санкт-Петербурге снова сбежал пациент, зараженный коронавирусом

Из больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге снова сбежал пациент, зараженный коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня. 39-летнего мужчину разыскивает полиция. Дома и у близких он не появлялся.

Напомним, неделю назад из этого же лечебного учреждения убежала 24-летняя гражданка Украины. Ее задержали 1 апреля под Лугой.

Санкт-Петербург, Виктор Вагнер

Санкт-Петербург. Другие новости 07.04.20

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