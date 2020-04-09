В Карелии задержали бывшего начальника колонии по делу о пытках

В Карелии задержали бывшего начальника исправительной колонии №9 Ивана Савельева. По словам его адвоката, его обвиняются в превышении должностных полномочий.

По данным региональных СМИ, осенью прошлого года в Сети появилось видео избиения заключенного. Утверждается, что запись сделана в 2014 году в ИК №9. На кадрах якобы запечатлен Савельев, который в то время был заместителем начальника колонии.

За месяц до этого правозащитники опубликовали материалы, свидетельствующие о пытках заключенных в том же учреждении. СКР назначил проверку по заявлению Савельева, который назвал эти обвинения клеветой, передает РИА «Новости». После этого начальник ИК ушел в отпуск, а затем возглавил лечебно-исправительное учреждение №2 (ЛИУ №2) в городе Медвежьегорске

«Экс-начальник исправительной колонии №9 в Карелии Иван Савельев задержан», – сказал адвокат Савельева Михаил Шогин. Он уточнил, что бывшему начальнику колонии вменяют статью о превышении должностных полномочий, а само уголовное дело возбуждено по факту размещения в СМИ видео об избиении заключенного.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

Петрозаводск. Другие новости 09.04.20

Прорывного развития нет: особые экономические зоны получают льготы впустую. / Петербуржец заплатит 15 тысяч рублей за прогулку с ребенком. / ФОМС подтвердил: врачи не имеют право брать деньги с беременных за определение пола ребенка. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»