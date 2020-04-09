Василеостровским школьникам выдадут планшеты для дистанционного обучения

Во время режима самоизоляции в школы Василеостровского района Санкт-Петербурга поступили планшеты для удаленного обучения. Представители бизнеса отправили партию из 180 единиц техники ученикам-льготникам. Глава района Эдуард Ильин лично передал гаджеты директорам образовательных учреждений.

Из-за коронавируса учебный процесс претерпел большие изменения. Сначала учеников отправили на длинные каникулы, а потом перевели на дистанционное обучение. Однако не у всех школьников была возможность учиться на дому – у некоторых не оказалось необходимой техники.

В Василеостровском районе бизнесмены решили помочь с решением данной проблемы. Один из местных предпринимателей отправил школам партию гаджетов, необходимых для полноценного домашнего обучения.

Глава района Ильин оценил широкий жест представителей бизнеса. «Здесь проявляются самые лучшие наши человеческие качества: доброта, забота о ближнем, отзывчивость. Социально ответственный бизнес нашего района, видя такую ситуацию, когда дети вынуждены обучаться на дому, предложил свою помощь», – отметил он.

Родители 1145 детей (360 из них льготники) обратились с просьбой предоставить им необходимые гаджеты. 180 планшетов отправил Комитет по образованию, еще 180 – представители бизнеса. Теперь у ребят, находящихся в сложной жизненной ситуации, появилась возможность проходить полноценное дистанционное обучение.

Директор школы №27 им. И. А. Бунина Светлана Филиппова поблагодарила местных предпринимателей за помощь, которую, по ее словам, сложно переоценить. «Те планшеты, которые сегодня получило наше образовательное учреждение, в кратчайшие сроки будут переданы тем семьям, которые подавали заявки», – подчеркнула она.

Для начала на гаджетах установят специальные образовательные программы, и только потом передадут родителям. Кроме того, на планшетах поставят ограничения, чтобы дети не переходили на подозрительные сайты и в соцсети.

Представители администрации Василеостровского района заверили, что каждый гаджет дойдет до своего ученика, а в случае его порчи никого наказывать не будут.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 09.04.20

Россия погрузилась в бюрократический и политический хаос: впереди – катастрофа и разорение. / Снова снег и сильный ветер: арктический холод идет на северо-запад и центр России. / В Карелии задержали бывшего начальника колонии по делу о пытках. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»