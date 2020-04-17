Халатность: прокуратуру просят привлечь губернатора Санкт-Петербурга к уголовной ответственности

Лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов направил прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко обращение с просьбой возбудить уголовное дело в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. По оценке общественного деятеля, действия главы региона, не остановившего работу питерского метро, попадают под ст.293 УК РФ, которая предполагает наказание за халатность.

В своем обращении Чухлебов обратил внимание, что в условиях угрозы распространения коронавируса президент РФ Владимир Путин подписал указ еще 2 апреля №239 о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации. Главой государства был установлен ряд комплекс ограничительных и иных мероприятий, в том числе предписывался особый порядок передвижения лиц и транспортных средств. В то же время ГУП «Петербургский метрополитен», который ежедневно перевозит в сутки более двух миллионов пассажиров, создает угрозу массового заражения опасной инфекцией.

«До настоящего времени деятельность ГУП «Петербургский метрополитен» Губернатором Санкт-Петербурга не приостановлена, что создает непосредственную и реальную опасность заражения большого количества граждан новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Согласно ст. 293 УК РФ, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства признается уголовным преступлением – Халатностью», – подчеркнул Чухлебов в обращении к прокурору.

Как считает лидер «Возрождения», в результате ненадлежащего исполнения губернатором Санкт-Петербурга указа президента РФ существенно нарушены права граждан на санитарно-эпидемиологическое благополучие и создана прямая угроза их жизни и здоровью, что подтверждается статистическим данными – в период с 3 апреля 2020 до настоящего времени количество зараженных граждан выросло многократно.

«Учитывая вышеизложенное и на основании ст.144-146, 151 УПК РФ прошу привлечь к уголовной ответственности по ст.293 УК РФ Губернатора Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича», – заключил Чухлебов.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 17.04.20

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