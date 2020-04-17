Ребенок избил молотком пенсионерку и отобрал у нее банковскую карту

В городе Всеволожске в Ленинградской области 10-летний мальчик напал с молотком на пенсионерку, избил ее и отобрал у нее банковскую карту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Пострадавшей женщине потребовалась медицинская помощь, а сам нападавший сбежал, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Малолетнего преступника нашли спустя несколько дней. Однако он может избежать наказания, поскольку уголовная ответственность по ст. 30, ст.105 УК РФ (покушение на убийство) наступает с 14 лет.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 17.04.20

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