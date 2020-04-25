Лидера группы «Секрет» Максима Леонидова задержали в одном их парков Санкт-Петербурга

Известного российского музыканта, задержали сегодня днем в Санкт-Петербурге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», певец вместе с женой и собакой гулял в Шуваловском парке. Как это обычно бывает в последние дни в северной столице, в парке было достаточно людно, несмотря на запрет властей посещать подобные места, пока длится режим самоизоляции.

Поэтому полиция иногда такие места инспектируют. И как раз сегодня патруль добрался до Шуваловского парка. Леонидову с супругой, как и другим гуляющим предложили проехать в отделение о составить протокол. Певец зачем-то предложил им пообщаться с депутатом Законодательного Собрания Борисом Вишневским. У стражей порядка эта идея поддержки не нашла, и Леонидову все-таки пришлось отправиться в отделение. Там составили протокол по статье 20.6.1 КОАП и певца с женой и собакой отпустили.

Кстати, именно Законодательное Собрание Петербурга одобрило введение штрафов за нарушение самоизоляции: согласно принятому документу, в первый раз штрафуют на 4 тысяфчи рублей, при рецидиве – на 5 тысяч.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

Санкт-Петербург. Другие новости 25.04.20

Фильм «Кин-дза-дза» лучше всего отражает происходящее: итоги опроса россиян. / Режим самоизоляции в России могут смягчить после майских праздников. / Набиуллина: После карантина в России ипотека пойдет в рост. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»