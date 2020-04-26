В Петербурге коронавирусом заразились около 50 сотрудников одной больницы

Около 50 сотрудников Мариинской больницы Санкт-Петербурга заразились коронавирусной инфекцией. Теперь медучреждение будет принимать только зараженных пациентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент в Петербурге подтверждено 3 тысячи 77 случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость составляет 32,1 на 100 тысяч жителей, это выше среднероссийских показателей. В абсолютных цифрах город занимает третье место в стране после Москвы и Подмосковья.

Среди инфицированных коронавирусом умерли 27 человек. Сегодня скончался заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов, а ранее стало известно о смерти анестезиолога-реаниматолога этой же больницы Сергея Белошицкого, который умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными, сообщает ТАСС.

НА сегодняшний день, помимо Мариинской больницы, в городе на карантин закрыты роддомы № 10 и №17, отделение городской психиатрической больницы №3 имени Скворцова-Степанова, детское отделение Петербургского городского онкологического центра, хирургическое отделение Городского клинического онкологического диспансера, клиника имени Пирогова СПбГУ, НИИ ТО имени Вредена, отделения эндокринологии и травматологии отделения Елизаветинской больницы. Кроме того, введены ограничения в клинике Петра Великого.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

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