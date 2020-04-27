Половину жителей Петербурга назвали бессимптомными носителями коронавируса

В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявили, что носителями коронавируса нового типа в Северной столице являются не только больные с подтвержденным диагнозом COVID-19, но и почти половина горожан. Такое заявление сделала пресс-секретарь ведомства Елизавета Скорынина, сославшись на слова главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

В управлении Роспотребнадзора также отреагировали на многочисленные случаи заражения среди медиков, отметив, что достоверно установить путь заражения невозможно, передает «Интерфакс». Одной из причин распространения коронавируса среди медперсонала в ведомстве считают несоблюдение режима самоизоляции медиками, ранее вернувшимися из-за границы. Другой причиной может быть «перенос вирус между разными местами работы»: «Врач поработал в одной больнице и побежал в поликлинику». В связи с этим санитарный врач выпустила постановление, обязывающее петербургских врачей трудиться только на основной работе.

По последним официальным данным, в Северной столице зарегистрировано 3238 случаев заражения коронавирусом, скончались 27 пациентов, выздоровели и выписаны из больниц – 489.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 27.04.20

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