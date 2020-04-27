Власти Петербурга перечислили условия поездок горожан на дачи

Правительство Санкт-Петербурга уточнило правила поездок горожан на дачные и садовые участки в майские праздники.

Так, при поездках на загородный участок в Ленобласти нужно иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок, дачу или договор аренды, говорится в сообщении пресс-служба администрации Северной столицы.

При этом петербуржцы на личном автотранспорте должны будут ехать до дачи или садового участка без остановок на территории населенных пунктов Ленинградской области. Все необходимые покупки следует сделать заранее в магазинах на территории Петербурга.

На даче необходимо минимизировать контакты с соседями. «Покидать пределы приусадебного или садового участка можно только в случае необходимости», – отметили в правительстве города.

В Петербурге и Ленобласти, как и в подавляющем большинстве российских регионов, действует режим самоизоляции для всех граждан из-за пандемии коронавируса. Покидать жилье можно только для поездки на работу, если гражданин обязан на нее ходить, для посещения медучреждения, продовольственных магазинов, аптек, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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