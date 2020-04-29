В Ленобласти при пожаре погибли шестеро детей

В Ленинградской области восемь человек погибли во время пожара, среди них шестеро детей.

Трагедия произошла в Выборгском районе. Сгорел частный дом, сообщили в региональном главке МЧС РФ. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. На месте ЧП работало 12 человек и три единицы техники. В настоящее время производится разбор завалов.

После ликвидации пламени в здании обнаружили восемь тел – двух взрослых и шестерых детей в возрасте от 1,5 до 8 лет.

В Единой дежурной диспетчерской службе Выборгского района уточнили, что семья считалась неблагополучной. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 28.04.20

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