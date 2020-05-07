В Санкт-Петербурге ищут вандала, потушившего Вечный огонь газировкой

Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию, когда увидел, что Вечный огонь на Марсовом поле не горит. Правоохранители проводят проверку.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, камеры наблюдения зафиксировали акт вандализма. К огню подошла женщина и залила пламя газировкой, а также бросила в него бутылку.

«В настоящее время полицией приняты меры к установлению личности и розыску женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении регионального главка МВД.

Газовым службам удалось быстро восстановить работу мемориала.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 06.05.20

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