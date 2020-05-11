Редакция Piter.TV направила в СК запрос для получения сведений об уголовном деле по МПБО в Янино

Журналисты Piter.TV обратились в Следком РФ по Ленинградской области для получения подробностей об уголовном деле, возбужденном против главы завода по механизированной переработке бытовых отходов (МПБО) в Янино Тихона Шмелева. Редакция просит оказать содействие в освещении социально значимой темы.

30 апреля СК предъявил обвинение директору МПБО по ч. 1 ст. 247 Уголовного кодекса. Шмелеву вменяют нарушение правил обращения с отходами, создание условий, причиняющих вред окружающей среде, и систематическое невыполнение предписаний надзорных органов.

Привлечь главу МПБО к уголовной ответственности в короткие сроки удалось, благодаря широкому освещению экологической проблемы в Янино телеканалами, СМИ и активистами.

Видео СК РФ

Судя по публикация в соцсетях, янинцы были рады, что к «мусорной проблеме» удалось привлечь внимание властей. Ведь урегулировать вопрос с переработкой мусора не удавалось месяцами. Однако некоторые жители поселения скептически отнеслись к ситуации. Они уверены, что это проблему не решит, а уголовное дело не повлияет на руководство завода, которое могут даже не наказать.

Из-за недостатка актуальной информации о деле против Шмелева редакция Piter.TV обратилась в СК с просьбой заполнить «информационный вакуум». Журналисты требуют рассказать о ходе дела, проведении экспертиз и мероприятий по недопущению подобных преступлений.

Ранее глава движения «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов заявил «КП», что урегулирование «мусорной проблемы» в Янино возможно лишь при совместной работе активистов и местных жителей с госорганами, так как руководство завода не показывало заинтересованности в решении важного вопроса.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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