В Ленобласти у нелегальных табачников нашли миллион поддельных акцизных марок

Полиция выявила в Ленинградской области нелегальных производителей табачных изделий. Задержаны три человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Нелегальную табачную фабрику обнаружили в городе Тосно. Когда туда пришли правоохранители, там трудились 21 человек, 12 из них – нелегальные мигранты. Установлено, что пятеро граждан могут иметь причастность к организации данной деятельности. Трое из них задержаны.

Кроме того, в ангаре обнаружили технологическую линию по производству сигарет, более 40 тонн табачного сырья, а также свыше 230 тысяч единиц готовой продукции и более 1 миллиона специальных (акцизных) марок с признаками подделки, образцы которых направлены на экспертизу.

Готовая продукция поставлялась в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также в Ростов, Новосибирск и другие города России, добавили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 13.05.20

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