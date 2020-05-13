В Ленинградской области будут судить похитителя 11-летней девочки

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего похитителя девочки (пп. «в», «г», «д» ч.2 ст.126 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, следователи установили, что утром 30 сентября 2019 года на одной из улиц города Луги обвиняемый остановил 11-летнюю девочку, которая шла в школу.

Он стал угрожать ей ножом и повел в лес, однако девочка воспользовалась телефоном и сообщила о случившемся родителям. Благодаря полицейским и сотрудникам СКР девочку удалось освободить. Подозреваемым оказался 20-летний парень. Он помещен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 13.05.20

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