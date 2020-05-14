В Санкт-Петербурге машина пробила ограждение и упала в реку

Легковой автомобиль пробил дорожное ограждение и упал в реку в Санкт-Петербурге. Водителю удалось выбраться из тонущей машины.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, авария произошла утром у дома 199 по набережной реки Фонтанки. В автомобиль, водитель которого пропускал пешехода, врезалась другая машина, он пробил ограждение и улетел в реку.
Водителю удалось выбраться из салона автомобиля, прохожие помогли ему подняться на берег. Других пострадавших в аварии нет.
В настоящее время на месте падения машины работают водолазы. Авто будут доставать с помощью крана.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 14.05.20
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