В Санкт-Петербурге машина пробила ограждение и упала в реку

Легковой автомобиль пробил дорожное ограждение и упал в реку в Санкт-Петербурге. Водителю удалось выбраться из тонущей машины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, авария произошла утром у дома 199 по набережной реки Фонтанки. В автомобиль, водитель которого пропускал пешехода, врезалась другая машина, он пробил ограждение и улетел в реку.

Водителю удалось выбраться из салона автомобиля, прохожие помогли ему подняться на берег. Других пострадавших в аварии нет.

В настоящее время на месте падения машины работают водолазы. Авто будут доставать с помощью крана.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 14.05.20

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