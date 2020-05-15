Пассажир разбил лицо работнику метро из-за просьбы надеть маску

В Петербурге полицейские возбудили уголовное дело против мужчины, который напал на работника метро в ответ на просьбу надеть защитную маску. Нападавший задержан. Злоумышленник стал фигурантом уголовного дела, открытого по статье 116 УК РФ (Побои). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Северной столице и Ленобласти.

По информации правоохранителей, происшествие случилось на станции метро «Нарвская» утром 14 мая. На пункте пропуска контролер попросил 34-летнего мужчину без маски надеть средство защиты. Пассажир отказался выполнить требование, ударил 49-летнего контролера кулаком в лицо и сбежал. Работнику подземку потребовалась медицинская помощь. Напавшего злоумышленника задержали в тот же день.

В полиции отметили, что агрессивный пассажир нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день выявлено 9 486 больных Covid-19, выздоровели 2 005 человек, скончались – 74.

С 12 мая в городе введен обязательный масочно-перчаточный режим.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 15.05.20

Российский бизнес назвал главные сложности в условиях самоизоляции. / Глобальный обман? Искусственность пандемии становится все более очевидной. / Минус 23 процента: академик РАН озвучил прогноз о масштабном падении российской экономики. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»