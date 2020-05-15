В Санкт-Петербурге танк попал в ДТП

В Санкт-Петербурге танк упал с трала на проезжую часть. По предварительным данным, никто не пострадал.

Авария произошла на 84-м километре внутреннего кольца Кольцевой автодороги (КАД), на съезде со стороны Ленобласти на внутреннее кольцо, подтвердили в Упрдор Северо-Запад».

«С грузового прицепа, перевозившего военную технику, на проезжую часть съехал танк», – рассказал представитель учреждения. Он добавил, что автомобиль, перевозивший танк, не принадлежал военным.

ДТП стало причиной временных затруднений в движении, но танк быстро убрали. Отмечается, что конструкции дороги не повреждены, среди людей пострадавших нет. В настоящее время движение на съезде осуществляется в штатном режиме.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 15.05.20

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