Брошенного на лавочке младенца нашли в Петербурге

Прохожие обнаружили младенца на скамейке во дворе дома в Санкт-Петербурге. Правоохранители сейчас устанавливают личности родителей грудного ребенка. Об этом сообщает полицейский главк по городу и Ленобласти.

По информации полиции, в четверг, 21 мая, в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Дмитрова на скамейке найден младенец – мальчик в возрасте около месяца. Ребенка отправили в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 21.05.20

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