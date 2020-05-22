Беглов заявил о неготовности Санкт-Петербурга к смягчению ограничений

По оценке губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в Северной столице тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией пока нет. Такое заявление он сделал на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению Covid-19 в пятницу, 22 мая.

Губернатор отметил, что для перехода к снятию ограничительных мер в городе должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койках, однако сейчас свободно только 11%. По его словам, в ближайшее время дополнительно планируется развернуть еще 1250 коек. Всего для больных с коронавирусом создано 9028 коек.

Беглов также отметил, что до 31 мая в городе «сохраняются практически все ранее введенные запреты и ограничения». Он напомнил, что с 12 мая «обязательно ношение масок и перчаток в общественных местах, магазинах, в транспорте, на улице».

Позже правительство Петербурга сообщило о возобновлении работы МФЦ с 25 мая с учетом требования Роспотребнадзора. Соответствующее постановление подписал губернатор. МФЦ будут принимать посетителей по предварительной записи с увеличенным интервалом их обслуживания. Работники и посетители будут обеспечиваться масками и перчатками. На входе у последних будут измерять температуру.

В Северной столице с начала пандемии выявлено 12 592 случая заражения коронавирусом, выздоровело 2859 человек, скончались 107 человек.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 22.05.20

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